Rogue One: una mini Jyn consegna i piani della Morte Nera a tutte le Principesse Leia

La missione principale di Jyn Erso (Felicity Jones) in Rogue One: A Star Wars Story è quella di consegnare i piani della Morte Nera all'Alleanza Ribelle. Quale miglior modo di celebrare questa missione che vestirsi da Erso, andare alla Star Wars Celebration di Orlando e consegnare i piani a ogni singola cosplayer mascherata da Principessa Leia?

La piccola Harley e il padre Dino hanno partecipato alla convention di Guerre stellari in Florida nella prima metà di aprile con un obiettivo in mente, quello di onorare la memoria di Carrie Fisher. La bambina ha regalato a più cosplayer possibili una speciale replica della datacard contenente i piani della Morte Nera, e si è fotografata mentre avveniva questo passaggio narrativamente fondamentale per la saga. Per finire ha lasciato l'ultima copia di fronte al memoriale dell'interprete della Principessa, venuta a mancare lo scorso 27 dicembre.

