Rogue One: una featurette dedicata alle location del film

Una nuova featurette di Rogue One: A Star Wars Story mostra qualche immagine realizzata sul set del film, rivelando i dettagli delle location utilizzate.

Tra i luoghi più suggestivi scelti dalla produzione ci sono anche l'Islanda, utilizzata per le sequenze iniziali del lungometraggio, e le isole Maldive dove si sono realizzati i drammatici momenti su Scarif. La featurette diffusa dalla Lucasfilm mostra anche qualche immagine delle sequenze non inserite nel montaggio finale, tra cui Jyn e gli altri ribelli mentre corrono lungo la spiaggia con i piani della Morte Nera in mano, o gli stomtrooper in acqua.

Ecco il video:

Il lungometraggio diretto da Gareth Edwards ha inoltre guadagnato altri 31.2 milioni di dollari, suddivisi in 15 milioni sul territorio americano e 16.2 milioni a livello internazionale. Rogue One ha quindi superato i 205.2 milioni di incassi in Nord America e un totale di 388.1 milioni a livello mondiale.

