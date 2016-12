Rogue One: negli Stati Uniti è al terzo posto nei migliori incassi del 2016

Rogue One: A Star Wars Story è già diventato il terzo film più visto del 2016 negli Stati Uniti grazie all'ottimo risultato di 375.2 milioni di dollari incassati fino al 29 dicembre.

Dopo circa due settimane di permanenza nelle sale, il lungometraggio diretto da Gareth Edwards ha già superato Deadpool (363.1 milioni), Il libro della giungla (364 milioni) e Pets - Vita da animali (368.4 milioni).

Davanti al lungometraggio della saga di Star Wars ci sono attualmente solo Alla ricerca di Dory (486.3 milioni di dollari) e Captain America: Civil War (408 milioni di dollari).

A livello internazionale Rogue One ha invece raggiunto quota 312.5 milioni di dollari, per un totale di 687.7 milioni, arrivando così al decimo posto in classifica dei film di maggior successo. Il lungometraggio, inoltre, deve ancora debuttare nelle sale cinesi, dove la sua distribuzione è prevista per il 6 gennaio.

