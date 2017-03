Rogue One: ecco com'era la Principessa Leia senza CGI

Negli ultimi minuti del film Rogue One: A Star Wars Story entra in scena, quasi a sorpresa, la principessa Leia, interpretata dall'attrice Carrie Fisher nei film della saga.

Per riportare in scena il personaggio sono stati usati gli effetti speciali e alcuni video inseriti tra i contenuti extra del lungometraggio in Dvd e Blu-Ray mostrano come si è riusciti nell'impresa.

Delle foto condivise online ritraggono ad esempio l'attrice norvegese Ingvild Deila, scelta per realizzare la scena, sul set prima di intervenire con la tecnologia.

La stessa procedura ha visto coinvolto Guy Henry che ha recitato nella parte di Tarkin nel film ideato per raccontare gli eventi che precedono la storia portata sul grande schermo con Guerre stellari.

