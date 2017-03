Rogue One: Darth Vader uccideva uno dei protagonisti nella prima versione

In Rogue One: A Star Wars Story appare, negli ultimi minuti del film, il temibile Darth Vader. Lo sceneggiatore Gary Whitta ha infatti raccontato che inizialmente il padre di Luke e Leia avrebbe dovuto essere coinvolto nell'esecuzione di uno dei protagonisti.

L'autore era infatti stato coinvolto nella stesura della prima versione della storia, poi rielaborata da Chris Weitz e Tony Gilroy.

Whitta ha spiegato: "Lo scatto di furia in cui uccide tutti non è opera mia. E' stato aggiunto successivamente. Avevo pensato alla possibilità che Vader uccidesse tutti questi soldati dei Ribelli ma non l'ho mai inserita nello script. Era un'idea rimasta in sospeso e dopo che me ne sono andato hanno trovato un modo molto bello di usarla. E' in realtà il mio elemento preferito del film".

Nella prima versione della storia Jyn Erso e Cassian Andor riuscivano a fuggire prima della distruzione di Scarif e anche Krennic sopravviveva alla battaglia. Il personaggio interpretato da Ben Mendelsohn veniva poi portato a bordo della nave imperiale: "Restava in vita dopo lo scontro e lo recuperavano, portandolo a bordo del Star Destroyer per fare rapporto a Vader. E' ferito, il suo mantello è rovinato e altre cose, e pensa di essere riuscito a sopravvivere".

Krennic però non aveva previsto la reazione di Darth Vader: "Lo uccideva a causa del suo fallimento".

Home News Rogue One: Darth Vader uccideva uno dei...