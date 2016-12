Rogue One, Ben Mendelsohn conferma: "Ci sono versioni diverse di molte scene"

Ben Mendelsohn ha rivelato qualche nuovo dettaglio riguardanti le scene aggiuntive realizzate per Rogue One: A Star Wars Story.

L'interprete di Orson Krennic nel film della saga ha raccontato: "Abbiamo avuto modi molteplici modi di arrivare in ogni possibile scenario, abbiamo avuto più di una lettura. Quindi se avessero deciso di farlo, ci sarebbero stati numerosi modi di avvicinarsi a queste cose piuttosto diverse".

L'attore ha proseguito dicendo che almeno quattro scene importanti hanno avuto differenti modi di avvicinarsi agli eventi mostrati. Ben ha aggiunto: "Ci sono enormi differenze in penso circa 20 o 30 scene. Ci dovrebbero essere realmente. Ci sarebbero interpretazioni enormemente diverse".

Nei trailer e nei materiali apparsi online prima dell'arrivo del film nelle sale si possono ad esempio vedere sequenze non utilizzate che coinvolgono Jyn Erso, Saw Gerrera e i personaggi presenti nella battaglia finale. Non resta che aspettare per scoprire se questo materiale verrà condiviso dalla Lucasfilm magari tra gli extra contenuti nei dvd e blu-ray del film.

Home News Rogue One, Ben Mendelsohn conferma: "Ci sono...