Rock and a Hard Place: il trailer del documentario con Dwayne Johnson

Dwayne Johnson ha diffuso il trailer del documentrio Rock and a hard place, prodotto dalla sua casa di produzione Seven Bucks, che andrà in onda sulla HBO il 27 marzo.

L'attore ha spiegato su Instagram: "Ho iniziato a essere arrestato all'età di 14 anni. Il nostro nuovo progetto significa molto per me. Vi porteremo all'interno di uno dei boot camp più duri all'interno di una prigione. La loro percentuale di successi non ha precedenti. Nel 2012, quando sono entrato in questa struttura della Dade County per parlare con questi delinquenti della possibilità di sfruttare una seconda occasione nella vita, ho capito che si trattava di un luogo che il mondo doveva vedere. Tutte le vite sono importanti".

Ecco il teaser del progetto:

