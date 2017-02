Robin Hood: Origins, Tim Minchin sarà Fra Tuck

L'attore Tim Minchin è stato scelto per interpretare il ruolo di Fra Tuck nel film Robin Hood: Origins, prodotto da Lionsgate e Summit Entertainment.

Il lungometraggio verrà distribuito nei cinema americani il 23 marzo 2018, sarà ambientato nella foresta di Sherwood e seguirà quello che accade quando Robin torna dalle Crociate e forma un gruppo di fuorilegge per combattere la corruzione.

L'eroe sarà interpretato da Taron Egerton, Eve Hewson sarà Marian, mentre Jamie Foxx avrà la parte di Little John.

La regia sarà curata da Otto Bathurst (Peaky Blinders), mentre la sceneggiatura è stata firmata da Joby Harold.

Tra i produttori ci saranno Leonardo DiCaprio e Jennifer Davisson Killoran tramite la Appian Way, e Joby Harold e Tory Tunnell con la loro Safehouse Productions.

