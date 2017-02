Robin Hood: Origins, le prime foto scattate sul set di Dubrovnik

A Dubrovnik sono ufficialmente iniziate le riprese del film Robin Hood: Origins, prodotto dalla Lionsgate e diretto da Otto Bathurst (Peaky Blinders).

Il protagonista del progetto, con la parte del famoso fuorilegge, è l'attore Taron Egerton che, sul set, è stato immortalato mentre veniva girata una scena in cui Robin bacia Marion, ruolo affidato a Eve Hewson.

Ecco due foto, per vedere le altre si può visitare il sito del quotidiano Dubrovnik Daily.

Il cast del film comprende poi Jamie Foxx che sarà Little John, Jamie Dornan che interpreterà Will Scarlet, Tim Minchin che ha ottenuto la parte di Fra Tuck, e Paul Anderson in un ruolo di cui non sono stati diffusi i dettagli.

Nella nuova versione della storia, Robin Hood ritornerà dalle Crociate e scoprirà che nella foresta di Sherwood regna la corruzione e il male, decidendo così di unire le forze con un gruppo di fuorilegge pur di ristabilire la giustizia.

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News Robin Hood: Origins, le prime foto scattate sul...