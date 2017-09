Robert Redford e Jane Fonda: la magia di due star intramontabili sul red carpet di Venezia

Nonostante i tanti titoli in concorso oggi è stato sicuramente il giorno di Jane Fonda e Robert Redford. I due attori che verranno insigniti del Leone d'oro all carriera di questa 74esima Mostra d'arte cinematografica di Venezia sono al Lido anche per presentare il nuovo film Netflix Le nostre anime di notte, Tratto dal romanzo di Kent Haruf e adattato per lo schermo da Scott Neustadter e Michael H. Weber con la regia di Ritesh Batra. I due hanno posato al photocall sorridenti e mano nella mano, scherzando con i fotografi e concedendo qualche tenerezza agli obiettivi puntati.

in un'umida serata veneziana è stato il momento del red carpet, dove i due premiati hanno sfilato applauditi ed acclamati dalla folla, regalando sorrisi ma non concedendo, forse per motivi di tempo, autografi ai tanti fan in attesa.

Home News Robert Redford e Jane Fonda: la magia di due star...