Robert Pattinson svela sequenza di sesso oscena che ha girato per Good Time

Robert Pattinson ha rivelato di essersi trovato in difficoltà durante le riprese del film Good Time, presentato in anteprima al Festival di Cannes, a causa di una scena poi tagliata dal montaggio finale, probabilmente perché considerata troppo oscena. La star, ospite della trasmissione Jimmy Kimmel Live!, ha spiegato: "Il mio personaggio, Connie, ha questa affinità con i cani. Pensa di essere stato un cane nella sua vita precedente e di avere la possibilità di controllare gli animali. Abbiamo girato questa scena in cui c'è uno spacciatore che entra improvvisamente nella stanza e lui era disteso accanto al cane e in pratica stava masturbandolo".

Robert ha proseguito: "Ho dovuto chiedere informazioni all'addestratore perché il regista mi diceva 'Fallo sul serio! Non fare la femminuccia!'. E il proprietario del cane ha risposto: 'E' abituato per l'allevamento. Voglio dire puoi farlo. Devi semplicemente massaggiare l'interno delle cosce'. Non ho acconsentito a farlo realmente, quindi hanno fatto un finto pene di cane per realizzare la scena".

Pattinson ha inoltre aggiunto che la sequenza, potenzialmente al centro di polemiche come accaduto in passato con una scena girata da Asia Argento sul set di Go Go Tales diretto da Abel Ferrara, è stata tagliata dalla versione presentata nelle sale, tuttavia potrebbe apparire negli extra presenti in DVD.

