Robert Kirkman, con la sua Skybound Entertainment, svilupperà nuove serie per Amazon

Amazon ha stretto un accordo con Robert Kirkman e la sua casa di produzione Skybound Entertainment, fondata in collaborazione con David Alpert.

Grazie al nuovo legame professionale si svilupperanno futuri progetti televisivi destinati alla piattaforma Prime Video.

Amazon sembra infatti intenzionata a dare maggiore spazio agli show di genere sci-fi, fantasy e horror. Sharon Tal Yguado, responsabile delle serie di Amazon, ha dichiarato: "Robert è un narratore dotato che condivide la nostra passione per i racconti di qualità e che superano i limiti. Robert e il team della Skybound sono tra i creativi più innovativi e senza paura che lavorano nel settore. Insieme esploreremo dei mondi immersivi e delle idee coraggiose per Prime Video".

Kirkman ha sottolineato che considera Amazon la "casa perfetta" per il loro lavoro e sono ottimisti nei confronti dei risultati che vogliono ottenere con questa nuova partnership, potendo contare sulla collaborazione con Sharon Tal Yguado che ha già contribuito in passato al successo di The Walking Dead e Outcast.

