Robert Englund sarà ancora Freddy Krueger in un documentario

Dopo aver visto il poco apprezzato remake, i fan della saga di Nightmare - Dal profondo della notte nutrono grande nostalgia nei confronti dell'inimitabile Robert Englund che, per anni, ha dato vita al mostruoso Freddy Krueger.

La notizia di oggi è che Englund è tornato nei panni della mostruosa creatura in un nuovo documentario, Nightmares in the Makeup Chair. A dirigere il film, incentrato sulla genesi e sulla preparazione di Freddy Krueger e del rapporto di Robert Englund con il suo alter ego mostruoso, è il regista Mike Kerz il quale si è avvalso dell'intervento del mago degli effetti speciali Robert Kurtzman. Il sito ufficiale del documentario è www.FreddyDoc.com.

Robert Englund spiega: "Nightmares in the Makeup Chair è la mia lettera d'amore alla serie di Nightmare e al makeup tradizionale. Sono sempre stato affascinato dal talento degli artisti del makeup e dalla loro capacità di realizzare il disegno e poi applicarlo sul volto con precisione estrema. Mi piace la fase in cui siedo sulla sedia del makeup e divento la loro tela vivente mentre mi truccano. Questo documentario non solo cattura il loro talento, ma potrebbe ispirare una nuova generazione di artisti. Sono stato felice di diventare Freddy ancora una volta per condividere il processo di makeup con i fan."

