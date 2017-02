Robert Downey Jr. star di Man of the People, il nuovo film di Linklater

Robert Downey Jr. sarà il protagonista del nuovo film diretto da Richard Linklater, che si intitolerà Man of the People.

Il progetto sarà prodotto da Annapurna Pictures e da Team Downey, di proprietà della star e di sua moglie Susan.

Il lungometraggio si ispira a un episodio del podcast REPLY ALL di Gimlet Media, in cui si racconta la storia del Dottor John Brinkley che ha cercato di raggiungere il successo sfruttando falsi consigli medici, populismo e la radio. Mentre la fama dell'uomo continua a crescere, Brinkley attira l'attenzione del Dottor Morris Fishbein, editor di AMA, che decide di intraprendere una battaglia lunga un decennio per sconfiggerlo.

Il podcast è stato tramesso il 19 gennaio 2017.

