Robert Downey Jr. sarà la star del film The Voyage of Doctor Dolittle

Robert Downey Jr. sarà il protagonista di The Voyage of Doctor Dolittle, il nuovo film prodotto da Universal Pictures dedicato al famoso personaggio.

Stephen Gaghan sarà l'autore della sceneggiatura, dopo aver modificato la prima bozza di Tom Shepherd, e regista del lungometraggio.

Lo studio ha scelto come produttori Joe Roth e Jeff Kirschenbaum e i due collaboreranno con Robert e Susan Downey per riportare sul grande schermo i personaggi creati negli anni '20 da Hugh Lofting tra le pagine dei romanzi per ragazzi di cui è autore.

Il Dottor Dolittle ha l'incredibile capacità di parlare con gli animali di cui si occupa e in passato è stato interpretato da Rex Harrison ed Eddie Murphy.

