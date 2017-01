Road Trip Project: due ragazzi visitano le location dei film horror più famosi! (VIDEO)

Cristiano Ogrisi

Nell'ottobre 2016, due amici di Quebec City hanno intrapreso un viaggio nel Nord America per cercare le location dei loro film horror preferiti.

Viaggiare nei luoghi dei film fa quasi sembrare di poterti immergere in quei mondi di finzione e questi ragazzi hanno creato un video di cinque minuti, dal titolo The Road Trip Project, dove hanno raccolto quindici location differenti e le hanno immortalate per loro e per il pubblico.

Lo squalo, The Blair Witch project - Il mistero della strega di Blair, L'esorcista, L'alba dei morti viventi e It Follows sono solo parte del loro viaggio e, in attesa di visitarli dal vivo, potete vederli qui:

