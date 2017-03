Riz Ahmed: Isis attirerà giovani "se la diversità non sarà rappresentata in TV"

Riz Ahmed, star di Rogue One: A Star Wars Story e di The Night Of, ha tenuto un discorso al Parlamento britannico per parlare della mancanza di diversità nel mondo della televisione e del cinema.

L'attore ha spiegato perché considera molto importante offrire un'immagine della società che corrisponda alla realtà: "Se falliamo nel rappresentare in modo veritiero siamo in pericolo perché si potrebbero perdere le persone che entreranno a far parte dell'estremismo. Nella mente di una recluta dell'ISIS è il prossimo James Bond, giusto? Avete visto alcuni di questi video della propaganda dei terroristi, sono montati come dei lungometraggi d'azione".

Riz ha sottolineato che l'aumentare dei crimini a sfondo razziale e religioso rende la televisione ancora più importante perché potrebbe rivolgere dei messaggi a comunità che non si sentono ascoltate o considerate. L'attore ha poi criticato il fatto che sia costretto ad andare negli Stati Uniti pur di lavorare: "E' necessario che ci siano dei remake americani degli show britannici per scegliere come protagonista qualcuno come me. Siamo costretti ad andare in America per trovare lavoro. Qui incontro produttori e registi e mi dicono 'Non ho niente da proporti, tutte le nostre storie sono ambientate nella Cornovaglia del 1600'".

L'attore ha proseguito: "Le persone sono alla ricerca di un messaggio che dica che appartengono a qualcosa, che fanno parte di qualcosa, che sono visti e ascoltati e che, grazie alla loro esperienza, hanno un valore. Vogliono sentirsi rappresentati. Per quanto riguarda questo obiettivo abbiamo fallito. Se non ci organizziamo per farci avanti e raccontare una storia rappresentativa... inizieremo a perdere teenager britannici e il prossimo capitolo della loro storia sarà scritto con l'Isis in Siria. Assisteremo all'omicidio di altre persone come Jo Cox perché abbiamo venduto in modo sbagliato una storia che è così poco rappresentativa della nostra situazione e di chi dovremmo essere".

