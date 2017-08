Riverdale: una foto anticiperebbe un crossover con Supergirl

I lettori dei fumetti di Archie sanno che la gang di Riverdale si imbatte in vari personaggi dei comics DC. La serie tv seguirà la stessa strada? Una nuova foto dal set della seconda stagione della serie The CW confermerebbe questa ipotesi.

La criptica foto, diffusa via Twitter dal creatore di Riverdale Roberto Aguirre-Sacasa, mostra un monitor in cui vediamo Supergirl nel Pop's Chock'lit Shoppe. Che significato ha questa immagine? Crossover in arrivo?

Look who dropped in to #Riverdale for a visit! Worlds colliding!! Can a crossover be far behind?? pic.twitter.com/E8Jf7UW3L2 — RobertoAguirreSacasa (@WriterRAS) 24 agosto 2017

Nella foto in questione vediamo la star di Supergirl Melissa Benoist in costume seduta al tavolino del diner insieme a Betty (Lili Reinhart) e Veronica (Camila Mendes). La foto potrebbe appartenere a un promo della rete The CW in cui vengono presentati gli show autunnali. Già in passato abbiamo visto Supergirl insieme ad Arrow e The Flash in simpatiche foto promozionali, ma l'idea di un crossover lanciata da Roberto Aguirre-Sacasa non sembra poi così peregrina.

La seconda stagione di Riverdale farà ritorno su The CW l'11 ottobre.

