Riverdale: un nuovo trailer della serie che debutterà a gennaio

E' previsto per il 26 gennaio il debutto su The CW della serie Riverdale, ispirata ai fumetti di Archie, di cui il network ha ora diffuso un nuovo trailer.

La storia prenderà il via all'inizio di un nuovo anno scolastico, dopo la morte dello studente Jason Blossom. Archie Andrews, durante l'estate, si è reso conto che vuole intraprendere una carriera nella musica, nonostante la sua relazione clandestina con l'insegnante Miss Grundy si sia conclusa da poco tempo. Archie non potrà contare nemmeno sul sostegno di Josie McCoy, completamente concentrata sulla sua band, le Pussycats. Il ragazzo ha persino litigato con il suo amico e compagno di classe Jughead Jones.

Betty Cooper, segretamente innamorata di Archie, non è inoltre pronta a rivelare i suoi sentimenti e deve assistere all'immediato feeling che si stabilisce tra il giovane e la nuova arrivata in città, Veronica Lodge.

Cheryl Blossom, infine, sembra voler nascondere dei segreti legati alla morte del fratello gemello Jason.

Fanno parte del cast KJ Apa, Lili Reinhart, Camila Mendes, Ashleigh Murray, Luke Perry, Cole Sprouse, Madelaine Petsch, Sarah Habel, Ross Butler, Casey Scott, Molly Ringwald e Marisol Nichols.

