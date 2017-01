Rings: l'inquietante poster dedicato a Samara

La Paramount Pictures ha diffuso un nuovo, terrificante poster del nuovo film Rings, in arrivo sugli schermi americani il 3 febbraio. La locandina ricorda: "Prima lo guardi. Poi muori".

Nei prossimi giorni, inoltre, verrà diffuso un trailer inedito del nuovo capitolo del franchise horror.

Il lungometraggio diretto da Francisco Javier Gutiérrez ha come protagonista una ragazza che si preoccupa per il suo fidanzato dopo che il giovane inizia a indagare su una misteriosa videocassetta che sembra in grado di portare alla morte chi la vede, dopo sette giorni. Per salvarlo si sacrifica e fa una terrificante scoperta: c'è un "film dentro il film" che nessuno ha mai visto.

Fanno parte del cast Matilda Lutz, Alex Roe, Johnny Galecki, Aimee Teegarden, Bonnie Morgan e Vincent D'Onofrio.

