Ricomincio da capo, Bill Murray va a vedere il musical... due giorni di fila

Martedì scorso, Bill Murray, protagonista di Ricomincio da capo, un film dove il suo personaggio riviveva la stessa giornata a ogni risveglio, è stato avvistato a Broadway nel pubblico del musical basato sulla pellicola.

Il New York Times ha riportato che l'attore ha apprezzato molto le canzoni basate sul film diretto da Harold Ramis, ha scattato diverse foto con i fan e inoltre ha dato una mancia di 50 dollari a una cameriera per avergli portato dell'acqua. Murray ha dichiarato, alla fine della performance di martedì:

"L'idea è che dobbiamo continuare a provarci. Dobbiamo solo provare di nuovo. Credo sia un concetto potente e bellissimo."

Poi, parlando con il pubblico, ha detto:

"Quando non sapete cosa fare, cantate. Cantate alla persona che vi sta accanto, quella persona canterà a chi sta accanto a lei e così ci sarà una forza davvero potente."

THIS IS NOT A JOKE: Bill Murray went to see the Groundhog Day musical again tonight.