Richard Linklater – Dream is destiny, stasera in Prima TV su Studio Universal

Patrizio Marino

Studio Universal, presenta mercoledì 25 gennaio alle 21.15 in Prima TV: Richard Linklater: Dream is Destiny , diretto da Louis Black e presentato all'ultima edizione della Festa del Cinema di Roma.

Il film documentario traccia il percorso e la maturazione artistica di uno registi americani più straordinari, dalle sue radici in una piccola città in Texas fino alla calda accoglienza nel circuito dei festival internazionali. Già molto tempo prima di dirigere Boyhood, Richard Linklater ha sempre voluto lavorare restando fuori dal "sistema hollywoodiano". Piuttosto che lasciare il Texas, ha scelto di girare film a basso budget con piccolissime produzioni. La sua capacità di rappresentare personaggi realistici e raccontare storie veritiere e oneste risultò evidente sin dai suoi film e presto in molti si accorsero del suo talento. Questo ritratto di un regista originale e innovatore, celebra uno dei rari talenti cinematografici dei nostri tempi.

A seguire alle 22.50, il film Prima dell'alba (1995) di R. Linklater con Ethan Hawke e Julie Delpy.

Home News Richard Linklater – Dream is destiny, stasera in...