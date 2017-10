Renee Zellweger sarà Judy Garland in un nuovo biopic

Renée Zellweger sarà Judy Garland in un nuovo biopic. L'attrice 48enne si calerà nei panni della Garland per raccontare gli ultimi giorni di vita della leggenda di Hollywood in Judy, diretto dal regista teatrale inglese Rupert Goold.

Judy è basato su una sceneggiatura firmata dall'autore di The Crown Tom Edge e sarà prodotta da David Livingstone.

Il biopic è ambientato nel 1968, 30 anni dopo l'exploit di Garland nel ruolo di Dorothy in Il mago di Oz e vedrà l'attrice in arrivo a Londra per esibirsi live per cinque settimane nel nightclub Talk of the Town. Mentre si prepara per i concerti, la diva dovrà combattere contro il suo manager, affascinerà i musicisti e i colleghi con i ricordi di Hollywood e si imbarcherà in una relazione con Mickey Deans, suo quinto marito. L'icona, però, è fragile e dopo 45 anni di carriera viene tormentata dalle memorie del passato e avvinta dal desiderio di tornare a casa dai figli, inclusa Liza Minnelli.

Dopo aver lottato con l'alcolismo e con l'abuso di sostanze, Judy morirà in Inghilterra all'età di 47 anni in seguito a un'overdose di barbiturici.

Il biopic Judy conterrà numerosi celebri brani eseguiti dalla diva che offriranno a Renee Zellweger una nuova possibilità per sfoderare il sui talento canoro.

