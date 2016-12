Reese Witherspoon: "Mi affido a mia figlia per i look da red carpet"

Le star di Hollywood spesso affrontano con qualche timore il momento in cui devono sfilare sul red carpet di première ed eventi. Reese Witherspoon ha ora svelato che in quelle occasioni si fida totalmente del parere di sua figlia Ava, ultimamente spesso accanto a lei sul tappeto rosso.

L'attrice, tra i doppiatori di Sing, ha raccontato: "Non chiedo a mio marito Jim molto. Di solito chiedo alla mia figlia diciassettenne 'Mi sta bene?'. E lei sarà onesta con me. Alle volte risponde 'No. Non sta affatto bene. Non indossarlo'. Quindi dipendo dalla sua brutale onestà".

Reese sarà protagonista tra qualche mese anche della serie limitata Big Little Lies, in arrivo sugli schermi americani, sulla HBO il 19 febbraio 2017.

Il cast stellare del progetto è composto da Nicole Kidman, Reese Witherspoon e Shailene Woodley nel ruolo delle madri protagoniste, affiancate da Laura Dern, Alexander Skarsgård, Adam Scott, James Tupper, Zoë Kravitz.

