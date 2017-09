Red Sparrow: il primo trailer del film con Jennifer Lawrence, anche in italiano

La 20th Century Fox ha diffuso il primo teaser del film Red Sparrow con protagonista Jennifer Lawrence nel ruolo di una ballerina, Dominika, che, dopo essersi fratturata una gamba, decide di lavorare per i servizi segreti russi, venendo addestrata nella segretissima Sparrow School, frequentata da giovani come lei che imparano a usare i propri corpi e la propria mente come armi.

La giovane si innamora poi di una potenziale spia nemica, ruolo affidato a Joel Edgerton.

Il primo video mostra la protagonista allenarsi in una residenza isolata in Russia, oltre a mostrare le prime immagini delle sue missioni e di Charlotte Rampling nella parte di una spia che dimostra interesse per l'ex danzatrice.

Ecco il trailer, in inglese e in italiano:

La regia è di Francis Lawrence (Hunger Games) e fanno parte del cast anche Matthias Schoenaerts, Jeremy Irons, Ciarán Hinds e Joely Richardson.

Il film arriverà nei cinema americani il 2 marzo 2018.

