Red Platoon: Ben Affleck dirigerà suo fratello Casey in un war movie?

Dopo aver lasciato la regia di The Batman, il premio Oscar Ben Affleck è stato alla ricerca di un nuovo progetto da dirigere dopo lo strepitoso successo di Argo e l'inaspettato flop de La legge della notte.

Leggi anche: Ben Affleck, i migliori e peggiori film della sua carriera!

Tempo fa si era parlato di un possibile adattamento della storia di Agatha Christie "Witness for the Prosecution", ora però sembrerebbe che l'attore e regista di The Town abbia puntato un war movie intitolato Red Platoon! La Sony detiene i diritti sull'omonimo romanzo biografico di Clinton Romesha che racconta della sua esperienza durante la battaglia di Kamdesh nel 2009.

A quanto pare Ben vorrebbe nel ruolo protagonista il fratello Casey Affleck, recentemente vincitore dell'Oscar come miglior attore protagonista per il drammatico Manchester by the Sea. I due fratelli hanno già lavorato insieme in film come Gone Baby Gone e Will Hunting - Genio ribelle!

Un nuovo interessante progetto dunque per Affleck che nell'ultimo periodo ha dedicato tutte le sue energie ai film del DC Extended Universe, con Justice League ormai in dirittura d'arrivo e la produzione di The Batman diretto da Matt Reeves in partenza. Red Platoon è ancora nella fase delle trattative e per il momento non sono state rilasciate conferme ufficiali, vi terremo aggiornati su ulteriori sviluppi.

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News Red Platoon: Ben Affleck dirigerà suo fratello...