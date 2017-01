Ready Player One: Steven Spielberg userà la motion capture per ricreare OASIS

Da qualche settimana Steven Spielberg è impegnato nella lavorazione del suo nuovo lungometraggio, Ready Player One. Poche, per il momento, le notizie dal set di quella che si preannuncia come un'ambiziosa distopia incentrata su OASIS, mondo virtuale in cui si rifugiano gli abitanti della terra.

Ad anticipare i primi dettagli del progetto è l'attore Tye Sheridan, che interpreta Wade Watts, un adolescente povero che vede una speranza di cambiamento nella morte del creatore di OASIS e nella conseguente caccia al tesoro per trovare il suo successore che si prenderà cura della sua fortuna.

Tye Sheridan ha svelato che la maggior parte del film sarà proprio ambientata in OASIS, mondo virtuale che è diventato una droga per la popolazione. "Il 60% del film è ambientato in questo videogame virtuale e il 40% nel mondo reale".

Sheridan aggiunge: "L'idea del film è che il mondo virtuale sia più attraente di quello reale. In OASIS le persone hanno un lavoro, così passano molto tempo in questa realtà virtuale. Nel mondo reale il mio personaggio è un perdente, ma quando il creatore del videogame muore e lascia un easter egg nascosto in OASIS, tenta il tutto per tutto per trovarlo e acquisire la fortuna del miliardario. Dopo cinque anni nessuno ha trovato l'easter egg; nel gioco ci sono tre indizi e il mio personaggio è il primo a trovare il primo indizio. Così il suo avatar diventa famoso in OASIS".

L'attore ha anticipato che il mondo digitale di OASIS verrà ricreato interamente in motion capture, un processo che richiede sette - otto settimane di riprese. Per quanto riguarda il suo avatar, chiamato Parzival, Tye Sheridan non può svelarne il look, ma suggerisce "Ho sentito che non mi somiglierà."

Nel cast di Ready Player One troviamo anche Olivia Cooke, Mark Rylance , Simon Pegg, T.J. Miller e Ben Mendelsohn. Il film arriverà nei cinema il 30 marzo 2018.

