Ready Player One: il trailer italiano del San Diego Comic-Con!

Nel 2045, anno in cui il mondo sta per collassare sull'orlo del caos, le persone hanno trovato la salvezza nell'OASIS, un enorme universo di realtà virtuale creato dal brillante ed eccentrico James Halliday (Mark Rylance). A seguito della morte di Halliday, la sua immensa fortuna andrà in dote a colui che per primo troverà un Easter egg nascosto da qualche parte all'interno dell'OASIS, dando il via ad una gara che coinvolgerà il mondo intero. Quando un improbabile giovane eroe di nome Wade Watts (Tye Sheridan) deciderà di prendere parte alla gara, verrà coinvolto in una vertiginosa caccia al tesoro in questo fantastico universo fatto di misteri, scoperte sensazionali e pericoli.

Dopo l'anteprima al San Diego Comic-Con, ecco la versione italiana del trailer di Ready Player One, nuovo film d'avventura fantascientifico diretto da Steven Spielberg e basato sul romanzo di culto scritto da Ernest Cline.

Nel cast del film troviamo Hannah John-Kamen, T.J. Miller, Ben Mendelsohn, Tye Sheridan e Mark Rylance. L'uscita del film era inizialmente programmata per questo Dicembre, ma è stata posticipata a Marzo 2018 per non dover competere con Star Wars: Gli ultimi Jedi.

Ready Player One approderà nelle sale italiane nel marzo 2018.

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News Ready Player One: il trailer italiano del San...