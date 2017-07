Ready Player One: il teaser del nuovo film di Steven Spielberg presentato al Comic-Con!

Direttamente dal Comic-Con di San Diego 2017 arriva il trailer di uno dei film più chiacchierati e attesi della prossima stagione. Si tratta di Ready Player One, nuovo film d'avventura fantascientifico diretto da Steven Spielberg e basato sul romanzo di culto scritto da Ernest Cline!

Ready Player One è ambientato in un futuro non troppo distante in cui le persone preferiscono vivere all'interno di Oasis, un universo virtuale che viene considerato più importante persino del mondo reale. L'adolescente Wade Watts passa i suoi giorni fuggendo dalla realtà ma ben presto scoprirà che anche Oasis ha un lato oscuro con cui dovrà fare i conti.

Steven Spielberg ha deciso di usare la tecnica del motion capture per ricreare l'universo fittizio in cui è ambientato il film, affermando che Ready Player One sarà visivamente incredibile. Queste nuove immagini confermano le parole del regista di Jurassic Park il quale continua a creare mondi cinematografici in cui far immergere lo sguardo meravigliato dello spettatore. Vedere per credere, ecco il trailer del Comic-Con:

Nel cast del film di Spielberg troviamo Hannah John-Kamen, T.J. Miller, Ben Mendelsohn, Tye Sheridan e Mark Rylance. L'uscita del film era inizialmente programmata per questo Dicembre, ma è stata posticipata a Marzo 2018 per non dover competere con Star Wars: Gli ultimi Jedi.

