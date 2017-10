Ray Donovan: Showtime rinnova la serie con Liev Schreiber

Showtime ha annunciato il rinnovo della sua serie Ray Donovan per una sesta stagione, una settimana prima della conclusione della messa in onda della quinta sugli schermi americani.

I protagonisti dello show sono gli attori Liev Schreiber e Jon Voight e i dodici episodi inediti verranno girati a New York, città in cui si svolgerà il nuovo capitolo della storia.

Nelle puntate andate in onda recentemente si vede infatti Ray impegnato nel tentativo di riallacciare un rapporto con la figlia Bridget, parte affidata a Kerris Dorsey, dopo la morte della moglie Abby (Paula Malcomson).

Le riprese dei nuovi episodi, dedicati al tentativo di Donovan di ricostruirsi una vita, prenderanno il via nei primi mesi del 2018.

Fanno parte del cast anche Eddie Marsan, Dash Mihok, Steven Bauer, Katherine Moennig, Pooch Hall e Devon Bagby.

