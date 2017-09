Ratched: Sarah Paulson protagonista della serie prequel di Qualcuno volò sul nido del cuculo!

Sarah Paulson sarà la protagonista di Ratched, la nuova serie Netflix prequel di Qualcuno volò sul nido del cuculo. Ambientato in un ospedale psichiatrico dell'Oregon, il film raccontava la storia di Randell P. McMurphy, un uomo che fingeva una malattia mentale per non finire in carcere e che incontra sulla sua strada la dura resistenza dell'infermiera Ratched. Nel 1975 il film con Jack Nicholson, Louise Fletcher, Danny DeVito, Christopher Lloyd e Brad Dourif vinse i cinque Oscar principali, compresa la regia di Milos Forman.

TVLine riporta che Netflix ha ordinato una serie prequel completamente dedicata a Mildred Ratched, che sarà interpretata da Sarah Paulson, prodotta da Michael Douglas e Ryan Murphy. L'attrice americana è apparsa in moltissime serie antologiche, in tutte le stagioni di American Horror Story, in Feud e nella prima di American Crime Story, per la quale ha vinto anche un Golden Globe.

Ratched ha già ricevuto il rinnovo automatico per la seconda stagione, per un totale di 18 episodi, e racconterà i motivi per cui l'infermiera è diventata il villain manipolatore di Qualcuno volò sul nido del cuculo.

