Rampage: Naomie Harris reciterà nel film con Dwayne Johnson

La nominata agli Oscar Naomie Harris (Moonlight) è entrata a far parte del cast di Rampage, il film tratto dal famoso videogioco che verrà prodotto dalla New Line.

Il protagonista sarà Dwayne Johnson e l'attrice ha ottenuto la parte di un'esperta in genetica. Naomie sembra abbia accettato di partecipare al progetto perché ne ha apprezzato l'atmosfera particolarmente divertente.

Brad Peyton (San Andreas) sarà il regista del film Rampage e la sceneggiatura di Ryan Engle sarà riscritta da Carlton Cuse e Ryan Condal, già nel team della serie Colony.

Nel videogioco la lucertola Lizzy, il licantropo Ralph e la scimmia gigante George si spostavano per gli Stati Uniti combattendo l'esercito e distruggendo alcuni dei luoghi simbolo della nazione.

Il film arriverà nei cinema americani il 20 aprile 2018.

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News Rampage: Naomie Harris reciterà nel film con...