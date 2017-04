Rampage: Joe Manganiello condivide una curiosa foto dal set

Joe Manganiello ha condiviso online una foto scattata durante le riprese del film Rampage che rivela qualche dettaglio curioso.

Sul giubbino del personaggio che interpreta nel progetto, un uomo chiamato Burke, appaiono infatti i loghi di Punisher, il personaggio della Marvel, e di Deadshot.

Il legame con il mondo dei fumetti va però oltre la presenza di questi due elementi nel costume: la star prossimamente interpreterà sul grande schermo il ruolo di Deathstroke in Justice League e in The Batman.

Brad Peyton (San Andreas) sarà il regista del film Rampage e la sceneggiatura di Ryan Engle sarà riscritta da Carlton Cuse e Ryan Condal.

Nel videogioco la lucertola Lizzy, il licantropo Ralph e la scimmia gigante George si spostavano per gli Stati Uniti combattendo l'esercito e distruggendo alcuni dei luoghi simbolo della nazione.

Fanno parte del cast anche Naomie Harris, Jeffrey Dean Morgan, Malin Akerman, Jake Lacy, e Marley Shelton.

Il film arriverà nei cinema americani il 20 aprile 2018.

