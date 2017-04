Rampage: iniziate le riprese del film tratto dal famoso videogame

Il produttore Hiram Garcia, già nel team di Baywatch, ha rivelato che sono iniziate ad Atlanta le riprese del film Rampage.

Su Twitter è stato infatti condiviso l'annuncio con una foto che ritrae Malin Akerman, a cui è stata affidata una parte da villain, e Jake Lacy.

Brad Peyton (San Andreas) sarà il regista del film Rampage e la sceneggiatura di Ryan Engle sarà riscritta da Carlton Cuse e Ryan Condal.

Principal photography kicks off today on our #Rampage movie. @MalinAkerman & #JakeLacy bringin' the thunder! pic.twitter.com/4Yc8Wkn8yv