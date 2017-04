Rampage: Dwayne Johnson svela la trama del film

Dwayne Johnson, in occasione dell'inizio del suo lavoro sul set di Rampage ha svelato qualche dettaglio del personaggio che interpreta nell'adattamento del famoso videogioco.

L'attore ha spiegato: "Sono a capo di un'unità anti-bracconaggio in Ruanda. Il mio migliore amico è George, un raro gorilla albino. Delle persone davvero cattive infettano George, un alligatore e un lupo con un siero. Tutti e tre gli esemplari crescono in un modo che non ha precedenti. Le loro dimensioni, la velocità, l'agilità e la tendenza a compiere aggressioni violente sono sopra la media. Danno il via a una furia mortale e vogliono distruggere il mondo. George non è felice. Io non sono felice. Quando piaci agli animali ti leccano. Quando non piaci ti uccidono. Darò la caccia alle persone cattive che hanno fatto questo al mio migliore amico e quando le troverò, non le leccherò!".

A occuparsi degli effetti speciali sarà il team esperto della Weta Digital.

Brad Peyton (San Andreas) sarà il regista del film Rampage e la sceneggiatura di Ryan Engle sarà riscritta da Carlton Cuse e Ryan Condal.

Nel videogioco la lucertola Lizzy, il licantropo Ralph e la scimmia gigante George si spostavano per gli Stati Uniti combattendo l'esercito e distruggendo alcuni dei luoghi simbolo della nazione.

Fanno parte del cast anche Naomie Harris, Jeffrey Dean Morgan, Malin Akerman, Jake Lacy, e Marley Shelton.

Il film arriverà nei cinema americani il 20 aprile 2018.

