Rampage: Dwayne Johnson svela la motion capture in una foto dal set

Sono in corso le riprese del preannunciato Rampage, action movie ispirato a un popolare videogioco del 1986 che vede nel cast la star Dwayne Johnson. The Rock ha postato su Facebook una foto dal set in cui è ritratto insieme a Jason Liles il quale indossa la tuta per la motion capture. Liles darà, infatti, vita al gorilla George, migliore amico di The Rock nel film. L'attore coglie, inoltre, l'occasione per festeggiare il suo 45° compleanno.

Ecco le parole di The Rock: "Nella nostra storia abbiamo tre animali che cadono vittima di esperimenti genetici i quali mutano rapidamente il loro DNA in modo da farli crescere a dismisura e mutare. Gli animali crescono, la loro taglia aumenta, sviluppano forza, agilità e diventano aggressivi. Uno degli animali infettati, un raro gorilla albino di nome George, è il mio migliore amico. George è interpretato da Jason Liles, che vedete nella foto. Jason ha studiato i gorilla per mesi per prepararsi alla motion capture. I movimenti dei gorilla, il linguaggio del corso, e tutte le emozioni, gioia, dolore, tristezza, amore, aggressività... E' incredibile come quest'uomo riesca a incarnare il comportamento dei gorilla. Questa è la forma più affascinante di motion capture in cui mi sia mai imbattuto nella mia carriera. Abbiamo il miglior team di motion capture del mondo (WETA Digital) al lavoro sui MOSTRI DI RAMPAGE e avrete un assaggio di questa tecnologia in The War - Il pianeta delle scimmie e nei sequel di Avatar. Con questa incredibile tecnologia, il divertimento è assicurato. Perché quando il mio migliore amico George non è felice allora neppure io sono felice. E quando io non sono felice... le persone cattive diventano il nostro pranzo."

New Line lancerà Rampage al cinema il 20 aprile 2018. Nell'attesa a breve vedremo The Rock nel reboot di Baywatch, in sala dal 1 giugno.

