Ralph Spaccatutto: svelati titolo e release ufficiale del sequel Disney!

Il simpatico Ralph, protagonista di un arcade game in fuga dalla noia sta per tornare. Disney ha annunciato ufficialmente il titolo del sequel dell'hit Ralph Spaccatutto: Ralph Breaks the Internet: Wreck-It Ralph 2. Dave Hollis, capo della distribuzione di The Walt Disney Studios, ha inoltre ufficializzato la data di uscita del sequel: 9 marzo 2018.

Confermato il team del primo Ralph Spaccatutto, che ha da poco vinto un Oscar con l'hit Zootropolis; i registi Rich Moore e Phil Johnston torneranno a occuparsi del sequel insieme al cast vocale all star capitanato da John C. Reilly.

"Siamo eccitati all'idea di ritrovare Ralph, Vanellope von Schweetz, Fix-It Felix e il Sergente Calhoun e inoltre abbiamo nuovi personaggi che non vediamo l'ora di svelare. Al centro del nuovo film, come del primo, ci sarà ancora la relazione tra Ralph e Vanellope, due outsider che hanno trovato la vera amicizia" hanno svelato i registi.

