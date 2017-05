Rachel Keller, la star di Legion illumina il Comicon di Napoli (FOTO)

Erika Sciamanna

Non poteva esserci migliore conclusione per questo Comicon 2017, la manifestazione partenopea ha ospitato la bravissima e giovanissima interprete di Legion, Rachel Keller, facendole incontrare fan e giornalisti. Il primo appuntamento è stato nel pomeriggio dove l'attrice ha preso parte ad un panel a lei dedicato in cui sono stati mostrati filmati di approfondimento sulla realizzazione della serie. La Keller con grande solarità ha risposto alle tante domande, raccontando anche un po' di se stessa e dei suoi progetti futuri, oltre che del personaggio di Syd Barrett da lei interpretato.

Nel tardo pomeriggio si è recata al punto autografi per un contatto più diretto con i fan, non negando a nessuno un autografo, un selfie e, ovviamente, un sorriso. Talmente tanta la disponibilità dell'attrice che la sessione si è protratta per quasi un'ora facendo la felicità dei tanti fan presenti che si erano prenotati fin dalla mattina nella speranza di vederla da vicino.

Home News Rachel Keller, la star di Legion illumina il...