Rab.bit: al via le riprese del corto di Federico de Manachino girato in digitale 4K!

Inizieranno a Settembre 2017 le riprese di un cortometraggio intitolato Rab.bit a cura del giovani Federico de Manachino. Il progetto della durata di 20 minuti circa sarà finanziato dalla London Film School e attraverso una raccolta fondi organizzata su Kickstarter!

Le iniziative creative prodotte tramite finanziamento collettivo via Kickstarter sono sempre più diffuse e danno modo ai giovani filmmaker di potersi esprimere arrivando ad un importante contatto con il pubblico. Il corto sarà girato con la tecnologia digitale 4K sfruttando un misto di green screen e di ricostruzione di modelli in scala della città immaginaria in cui è ambientato.

Potete seguire l'evoluzione dell'interessante progetto attraverso le pagine Facebook e Instagram!

La storia di "Rab.bit" ha luogo nel Cilindro, una città-fabbrica dove i lavoratori esauriscono le loro esistenze ripetendo il mantra "una vita da lavoratore, per una vita da consumatore". Tuttavia, il giorno in cui un hacker chiamato Rab.bit mostra agli abitanti del Cilindro come navigare fuori dall'intranet, hanno inizio una serie di suicidi rituali che sconvolgono la routine lavorativa della città.

Il regista Federico de Manachino si è laureato in Giurisprudenza all'Università Cattolica di Milano e ha studiato recitazione partecipando a diverse rappresentazioni teatrali sotto la direzione artistica di personaggi come Christian Poggioni e Giorgio Albertazzi. Nel 2015 si è specializzato in regia alla London Film School ed ha diretto alcuni cortometraggi tra cui Artificial White che è stato presentato all'East End Film Festival di Londra.

Collaborano con De Manachino in Rabi.Bit il direttore della fotografia Piero Cioffi e la scenografa Isabelle Bruno. Il corto sarà prodotto invece da Adam Robinson e Marijn Maas.

