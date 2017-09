Quentin Tarantino festeggia il fidanzamento con una 'Pulp Fiction' reunion

Il regista Quentin Tarantino e la fidanzata Daniella Pick hanno celebrato il loro fidanzamento in un party pieno di star al Socialista di Soho, New York, che ha visto Harvey Weinstein intento a condurre la serata.

Il party si è trasformato in una reunion Pulp Fiction con l'arrivo di Uma Thurman, Samuel L. Jackson e Bruce Willis. Con loro sono intervenuti anche Harvey Keitel e Diane Kruger.

Pulp Fiction, acquista il blu-ray su Amazon a 12,99 euro

Tarantino ha incontrato la sua futura sposa, cantante e attrice israeliana, in Israele durante il tour promozionale di Bastardi senza gloria nel 2009. Dopo essersi rincontrati anni dopo, i due hanno iniziato a frequentarsi nel 2016 e Quentin le avrebbe chiesto la mano a Los Angeles un paio di mesi fa.

Leggi anche: L'universo di Quentin Tarantino: Guida ai collegamenti tra i suoi film

Weinstein, conduttore della serata insieme alla moglie Georgina Chapman, stilista di Marchesa, ha dichiarato durante un brindisi: "Quando fai un film come Bastardi senza gloria, non solo ottieni un Oscar, ma anche Daniella."

Il fratello Bob Weinstein, anche lui produttore, ha aggiunto: "Conosco Quentin da 26 anni e in tutto questo tempo non mi ha mai richiamato al telefono quando lo cercavo. Ha incontrato Daniella e finalmente mi ha richiamato. Sono sicuro che lei era seduta vicino a lui dicendogli di chiamarmi."

Anche la musa di Quentin Tarantino Uma Thurman ha pronunciato un discorso commovente, sottolineando quanto il regista sia stato generoso con lei e quanto sia felice di vederlo insieme a Daniella, e Harvey Keitel ha ricordato i suoi ruoli di Mr. White in Le iene, Winston Wolf in Pulp Fiction e Jacob Fuller in Dal tramonto all'alba. "Mi sento come se non riuscissi a liberarmi di Quentin" ha scherzato.

Harvey e Bob Weinstein hanno regalato alla coppia una Leica 35mm con incisa la scritta "Mr. And Mrs. Tarantino" e una serie di 35mm per catturare la loro vita insieme. Georgina ha, inoltre, donato a Daniella un bracciale di diamanti di Tiffany come simbolo del suo nuovo inizio.

Al momento Quentin Tarantino è impegnato nella scrittura del suo nono film che entrerà in lavorazione nel 2018.

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News Quentin Tarantino festeggia il fidanzamento con...