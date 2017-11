Quentin Tarantino e Leonardo DiCaprio di nuovo insieme per il film su Charles Manson?

Il nono film di Quentin Tarantino sta facendo passi da gigante verso la produzione e potrebbe riunire sul set il regista e Leonardo DiCaprio. La notizia arriva subito dopo la decisione di mettere 'all'asta' il film tra le varie case di produzione, dopo il divorzio tra Tarantino e Weinstein Company. Sarebbe la seconda collaborazione tra i due dopo quella fortunata in Django Unchained, ma stavolta il setting sarebbe quello degli anni '70, quando la follia della famiglia Manson era alle stelle.

La sceneggiatura è appena stata terminata con il titolo provvisorio #9 e mandata ai più grandi studios, a breve verranno resi noti i risultati ufficiali e si procederà con le conferme del cast. Si dice che Tarantino voglia ottenere la più grande diffusione possibile, come per Django Unchained, e si dice che Charles Manson avrà un'importanza relativa nel plot, come Adolf Hitler in Bastardi senza gloria.

Già a partire dal San Diego Comic-Con, pare che Sharon Tate sarà interpretata da Margot Robbie, mentre Brad Pitt vestirà i panni del detective che guidò le indagini sull'omicidio e Jennifer Lawrence sarà invece una dei membri della Manson Family.

