Quello che non uccide: Scarlett Johansson e Natalie Portman in lizza per il ruolo di Lisbeth Salander

Ieri è arrivato l'annuncio ufficiale della produzione di The Girl in the Spider's Web, seguito di Millennium - Uomini che odiano le donne che si baserà su Quello che non uccide, il quarto capitolo della saga letteraria scritto da David Lagercrantz. Il film avrà un cast completamente nuovo. Rooney Mara non tornerà nei panni della hacker Lisbeth Salander, ma al suo posto vi sarebbero già due star in lizza per il ruolo: Natalie Portman e Scarlett Johansson.

Le due attrici erano già state prese in considerazione da David Fincher per il ruolo di Lisbeth insieme a una lunga lista di star, ma alla fine il regista aveva puntato su Rooney Mara per affiancare Daniel Craig. Al momento Scarlett Johansson è impegnata nei panni di Black Widow nell'epico comic movie Marvel Avengers: Infinity War, mentre Natalie Portman, neomamma per la seconda volta, si prepara a recitare nel drammatico thriller di Ridley Scott All the Money in the World.

Fede Alvarez, ingaggiato per dirigere The Girl in the Spider's, ha preso la parola su Twitter per spiegare ai fan la ragione del non ritorno di Rooney Mara: "Dicono che il 50% del lavoro di un regista è il casting. Se scegliessi il fantastico cast di David Fincher non farei la metà del mio lavoro".

It's said that 50% of the director's work is casting. If I'd just take Fincher's (amazing) casting, I wouldn't be doing half of my job. https://t.co/IgfkK0BimV — Fede Alvarez (@fedalvar) 14 marzo 2017

The Girl in the Spider's mostrerà Mikael Blomkvist alle prese con una crisi professionale, mentre si ritrova a coinvolto in un caso intricato dopo essere contattato da Frans Balder, un'autorità mondiale nel campo dell'intelligenza artificiale, genio dell'informatica capace di far somigliare i computer a degli esseri umani, che conosce la famosa hacker Lisbeth. Le riprese prenderanno il via a settembre. il film arriverà al cinema il 5 ottobre 2018.

