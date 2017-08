Queen: J.J. Abrams produce la serie tv sulla vita di RuPaul!

Il canale Hulu sta sviluppando una nuova serie basata sulla vita di RuPaul, prodotta dalla Bad Robot di J.J. Abrams! La serie, intitolata Queen, racconterà una storia ispirata alla vita della famosa drag queen americana, dall'inizio del successo nella New York degli anni '80 fino al giorno d'oggi, dove è un'icona mondiale per la community LGBT.

RuPaul sarà produttore esecutivo insieme a Gary Lennon, che si occuperà della sceneggiatura. Oltre a Bad Robot, anche Warner Bros. Television e World of Wonder produrranno la serie. RuPaul Andre Charles, questo il nome completo, è stata la drag queen più nota di New York fino a quando ha rilasciato il brano Supermodel (You Better Work), che è diventato una hit che l'ha trasformata nella prima drag queen super model. Al momento è noto per RuPaul's Drag Race, un vero e proprio talent per drag queen, che è nominato a 10 Emmy per la nona stagione della serie.

