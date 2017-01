Quasi Amici: Nicole Kidman e Amara Karan nel cast del remake?

Nicole Kidman e Amara Karan potrebbero entrare a far parte del cast del remake del film Quasi amici che verrà prodotto da The Weinstein Company. Le due attrici, recentemente apparse rispettivamente in Lion - La strada verso casa e The Night Of, stanno attualmente trattando con il team che realizzerà il progetto, descritto come un approccio nuovo al lungometraggio originale, che le vorrebbe per le parti di Yvonne e Maggie.

La sceneggiatura sarà firmata da Jon Hartmere e non sono ancora stati rivelati i dettagli relativi ai cambiamenti effettuati sulla storia di un uomo aristocratico che, dopo un incidente che lo lascia paralizzato, assume un giovane perché si occupi di lui. Il film originale era stato diretto da Olivier Nakache ed Éric Toledano, e aveva come protagonisti François Cluzet e Omar Sy nei ruoli affidati nel remake a Bryan Cranston e Kevin Hart.

