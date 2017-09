Quality of Life: Jamie Lee Curtis star e produttrice di una serie su una sala per funerali

Pochi giorni fa abbiamo appreso che Jamie Lee Curtis tornerà in veste di interprete nel reboot di Halloween. Nel frattempo l'attrice non se ne starà con le mani in mano, visto che si occuperà di interpretare e produrre la serie comica CBS Quality of Life. Lo show sarà una multi-camera comedy ambientata in una sala per funerali a gestione familiare.

Al centro del plot troveremo, infatti, la famiglia che gestisce la ditta funebre e si occupa di organizzare funerali. Crescere in una sala per funerali, naturalmente, fornirà una prospettiva unica attraverso cui affrontare la vita. Jamie Lee Curtis interpreterà il capo famiglia. L'attrice ha contribuito al concept della serie insieme alla sceneggiatrice Janis Hirsch. Quality of Life sarà prodotta da CBS Television Studios.

