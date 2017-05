Qualcosa di troppo: clip in esclusiva del film con Audrey Dana

Patrizio Marino

Qualcosa di troppo, diretto e interpretato da Audrey Dana, è una brillante commedia dove l'attrice e regista veste i panni di Jeanne che, subito dopo il divorzio, giura di non voler più sapere nulla degli uomini. All'improvviso, però, la sua vita cambia drasticamente quando una mattina si sveglia ritrovandosi provvista di un pene. Jeanne dovrà affrontare problemi e situazioni in cui mai avrebbe pensato di imbattersi.

Qualcosa di troppo, distribuito da Adler Entertainment, uscirà in Italia il prossimo 11 maggio. Oggi in esclusiva per Movieplayer.it vi presentiamo una spumeggiante clip.

