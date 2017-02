Nel 2009 l'acclamata serie Prison Break si è conclusa. Grazie a Netflix e al fanbase lo show sta per ritornare a nuova vita sul piccolo schermo. La nuova serie evento, Prison Break: Sequel, riunirà le star Wentworth Miller e Dominic Purcell in una nuova avventura.

Ecco cosa ha dichiarato Purcell nel corso di un'intervista: "Wentworth Miller e io stavamo lavorando a The Flash. Non ci vedevamo da un po' di tempo e abbiamo iniziato a parlare di Prison Break. Prima di rendercene conto, ci siamo ritrovati negli uffici della Fox per parlare di come rivisitare lo show. E la luce verde è arrivata molto velocemente."

La prima stagione di Prison Break: Sequel sarà composta da nove episodi. Lo show arriverà su Fox ad aprile. Di seguito un nuovo promo di 30 secondi.

Home News Prison Break: un nuovo promo del revival