Prison Break: Sequel; nel nuovo trailer la resurrezione di Michael Scofield

Fox ha svelato un nuovo trailer del revival di Prison Break. Gli episodi di Prison Break: Sequel approderanno su Fox a partire dalla primavera. L'appuntamento è fissato per il 4 aprile. Nel frattempo il nuovo trailer ci mostra il ritorno di Michael Scofield dalla tomba e la nuova ambientazione dello show.

Nel nuovo capitolo del dramma carcerario la comparsa di alcuni indizi che suggeriscono come Michael potrebbe, in realtà, essere ancora vivo convince Lincoln e Sara a ideare la fuga più spettacolare di sempre. Nel frattempo tre dei più celebri fuggiaschi del Fox River State Penitentiary, T-Bag, C-Note e Sucre, tornano in azione.

Prison Break: Sequel sarà ispirato all'Odissea e sarà ambientato in parte in Yemen.

