Prison Break: Sequel, il nuovo promo mostra il backstage degli episodi inediti

Cristiano Ogrisi

A un mese dalla premiere di Prison Break: Sequel, la Fox ha rilasciato un promo che ci porta dietro le quinte del reboot della famosa serie crime-drama. Il trailer mostra anche interviste al cast e ai produttori, tra cui Wentworth Miller e Dominic Purcell.

I nuovi episodi sono stati girati per lo più in Marocco, ma l'ambientazione del racconto sarà lo Yemen. Nel nuovo capitolo del dramma carcerario la comparsa di alcuni indizi che suggeriscono come Michael potrebbe, in realtà, essere ancora vivo convince Lincoln e Sara a ideare la fuga più spettacolare di sempre. Nel frattempo tre dei più celebri fuggiaschi del Fox River State Penitentiary, T-Bag, C-Note e Sucre, tornano in azione.

Gli episodi di Prison Break: Sequel approderanno su Fox a partire dalla primavera. L'appuntamento è fissato per il 4 aprile.

