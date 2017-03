Un comunicato diffuso da Warner Bros. Television annuncia l'arrivo di una guest star molto speciale in Powerless. Si tratta della star Adam West, mito del piccolo schermo negli anni '60 per il ruolo di Batman in una coloratissima serie tv. In Powerless Adam West si calerà nei panni di Dean West, capo delle Wayne Industries, che non avrà grandi notizie per Van Wayne e Emily Locke.

Gotham approda a Charm City quando l'iconico Adam West, Batman televisivo negli anni '60, comparirà nei panni di Dean West, capo delle Wayne Industries. Dopo un attacco a Gotham City, le Wayne Industries sono costrette a fare alcuni tagli e Mr. West fa visita a Charm City per informare Van e Emily della cattiva notizia. Riusciranno i due a salvare il team della Wayne Security o per i nostri eroi arriverà la disoccupazione?

Leggi anche: Quando il supereroe è in calzamaglia: viaggio tra le serie tv vintage!

In Powerless Vanessa Hudgens interpreta Emily Locke, dipendente di una compagnia di assicurazioni che adora aiutare le persone e mantenere un basso profilo in modo da portare a termine il proprio lavoro il più velocemente possibile. Emily, che non possiede alcun potere ed è una persona come tante, vedrà aumentare la propria frustrazione di fronte alla forza distruttiva dei supereroi nella sua città.

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News Powerless: Batman in arrivo nella serie DC!